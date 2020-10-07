المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مواقف

اشتكى قارئ يسكن بمنطقة المجرة في الشارقة صعوبة إيجاد مواقف للسكان، بسبب قيام زوّار المحال التجارية المختصة بالمأكولات والعصائر بصف سياراتهم بطريقة غير منظمة، وشَغل المواقف المتوافرة باستمرار.

إشارة

يشتكي سكان الفرجان في دبي طول الانتظار على إشارات المرور عند شارع الأصايل المؤدي إلى مساكنهم، إذ تمتد فترة الانتظار إلى ثلاث دقائق، في حين لا تشهد المنطقة كثافة مرورية.

«أدنوك»

لاحظ مستخدمون للطريق الدائري في الشارقة أن عملية إنشاء محطة جديدة للتزود بالوقود، بالقرب من محمية واسط الطبيعية تمت خلال فترة وجيزة، ويجري حالياً الانتهاء من اللمسات الأخيرة لافتتاحها، علماً بأن هذه المحطة تابعة لشركة «أدنوك».

أشجار

اشتكى سائقون من تنامي أشجار الزينة، في الجزيرة الفاصلة بالشارع الرئيس المقابل لأبراج «فالكون» في عجمان، بصورة تصعب معها الرؤية، سواء للسائقين أو المشاة الذين يستخدمون الرصيف ويتنقلون بين ضفتي الشارع، الأمر الذي يعرضهم لحوادث خطرة، مطالبين الجهات المعنية بتقليم تلك الأشجار.

استثمار

استغرب قارئ من تكرار تلقيه مكالمات من شركات غير معروفة، تنصحه بالاستثمار في شراء الذهب، مشيراً إلى أن بعض الشركات الخاصة بتداول الأموال تحاول إغراء الأشخاص بالاستثمار في مجالات يجهلونها ومن دون ضمانات، داعين إلى مراقبة مثل هذا النشاط.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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