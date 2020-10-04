الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح "الثلاثاء" على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط نهارا، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

حركة الرياح : شمالية شرقية - شمالية غربية، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط .

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