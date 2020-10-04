محمد بن راشد يقدم واجب العزاء لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

المصدر: الكويت - وام

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، واجب العزاء إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في وفاة الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. راجياً الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، إنه قريب سميع مجيب الدعاء.

وقد نقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أصدق تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

رافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تقديم واجب العزاء وفد كبير، ضم: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عبدالحميد محمد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسعادة الدكتور مصلح عايض الأحبابي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى دولة الكويت.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل والوفد المرافق إلى دولة الكويت في وقت سابق من قبل ظهر اليوم، حيث كان في استقبال سموه على أرض المطار الأميري صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومعالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح نائب رئيس الحرس الوطني الكويتي، وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حيث تقبل صاحب السمو أمير دولة الكويت وكبار عائلة آل الصباح الكرام تعازي صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والوفد المرافق في قاعة الاستقبال الأميرية في المطار.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوفد المرافق دولة الكويت عائداً بسلامة الله إلى البلاد عقب تقديم واجب العزاء مباشرة.

صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد يتبادل أطراف الحديث مع سمو أمير الكويت الشيخ #نواف_الأحمد_الجابر_الصباح وينقل تعازي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ #خليفة_بن_زايد آل نهيان.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/EqI7Tj0bQO — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 4, 2020

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