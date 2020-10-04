42.8 ألف مستفيد من مبادرة «سر بأمان»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استفاد نحو 42 ألفاً و890 شخصاً من مبادرة «سر بأمان» بشرطة أبوظبي، من المتقدمين للحصول على رخصة قيادة، منذ إطلاقها في مارس 2020، وحتى سبتمبر الماضي في كلٍّ من: أبوظبي والعين والظفرة.

وركزت المبادرة على توعية الراغبين بالحصول على رخصة قيادة في شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات من مخاطر المخدرات، وحثهم على التصدي لها من أجل أمن وسلامة الجميع، والتي تعد ضمن مقررات شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، للحصول على رخصة القيادة، ضمن المنهج المقرر المعتمد للشركة.

وتنفذ المبادرة مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، بالتعاون مع مديرية ترخيص السائقين والآليات، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وأوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات، العقيد طاهر غريب الظاهري، أن عدد المستفيدين من المبادرة، خلال الفترة الماضية، يعكس جهود شرطة أبوظبي في التوعية من المخدرات، ويعزز وقاية المجتمع على نحو يسهم في الحماية من مخاطرها.

وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات - منطقة العين، العقيد حمد سهيل العامري، إن المبادرة تأتي ضمن نطاق توحيد جهود الوقاية والتعاون مع الشركاء، لأمن وسلامة الجميع.

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