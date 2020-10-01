«بلدية دبي» تغلق 8 مؤسسات خالفت تدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي ثماني مؤسسات (صالونات تجميل، ومطاعم، ومراكز لياقة بدنية)، خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، التي تم التعميم بها ضمن إجراءات السماح بعودة أنشطة المؤسسات المختلفة.

وأوضحت البلدية، في تقرير صادر عنها، أنها خالفت خلال الفترة نفسها 80 مؤسسة، تنوعت أنشطتها بين صالونات تجميل، ومطاعم، ومراكز لياقة بدنية، في مناطق متفرقة من إمارة دبي، وبلغ عدد التنبيهات لبعض المؤسسات 107 تنبيهات.

وتابعت: «نفذ مفتشو البلدية في إداراتها المختلفة 5021 زيارة تفتيشية، كشفت عن نسبة التزام لا تقل عن 95% من المؤسسات، في حين تم التعامل مع المخالفين حسب الإجراءات القانونية».

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا».

وكانت البلدية فرضت اشتراطات وضوابط على كل المؤسسات التي تمارس نشاطها في إمارة دبي، والخاضعة لإشرافها، وتضمنت تطبيق وتنظيم المسافات الآمنة للتباعد الجسدي ليكون مترين بين الأشخاص، وقياس درجات الحرارة للعاملين بشكل دوري خلال اليوم، وللزبائن والزائرين والضيوف قبل الدخول، وتوجيه العاملين في حال ظهور أي أعراض عدوى تنفسية، إلى مراجعة أقرب مركز صحي للفحص والعلاج، وعدم مزاولة العمل، وعدم السماح للزبائن الذين يعانون أعراض عدوى تنفسية بالدخول‪.‬

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات سارية في كل المؤسسات حتى إشعار آخر، وتتم متابعتها للتأكد من الالتزام بها، ومخالفة المؤسسات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها‪.

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