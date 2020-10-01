خدمات الوفاة في العين بمكان واحد

المصدر: العين - الإمارات اليوم

افتتحت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» مشرحة العين المركزية، التي تقدم خدمات متميزة ومجانية لمجتمع أبوظبي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ويتم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوفيات من خلالها في مكان واحد، والحصول على الموافقات المطلوبة إلكترونياً. وأكد المدير التنفيذي للعمليات في الشركة الدكتور مروان الكعبي أن «صحة» تحرص على توفير الخدمات في المشرحة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتقدم خدمات متميزة ومجانية فيها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتستعد المشارح المركزية في أبوظبي والعين لبدء التشريح الافتراضي، أو ما يعرف بالتشريح الرقمي، بعد الانتهاء من تجهيزها بأحدث أجهزة الأشعة اللازمة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وهي تقنية تصوير رقمي غير جراحية، باستخدام تقنيات التصوير الإشعاعي السريري (الأشعة المقطعية، التصوير المغناطيسي)، تستخدم في مجال الطب الشرعي لعرض صور أعضاء الجسم بتقنية ثلاثية الأبعاد، بما يسهم ويساند عملية التحقيق الطبي في حالات الوفيات بأنواعها.

وأوضح أنه يتم حالياً توفير كل الخدمات المتعلقة بالوفيات في مكان واحد هو المشرحة، ولا يحتاج المتعامل إلى الذهاب لأي مكان آخر، وتتم جميع الموافقات إلكترونياً، كما تم توسيع الخدمات من ثلاجات لحفظ الجثامين.

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