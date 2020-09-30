شرطي يساعد شخصاً على إجراء فحص «كورونا»

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تعثر أحد الأفراد في إتمام فحص فيروس «كورونا» لعدم توافر بطاقة فيزا بنكية للدفع الإلكتروني، نظراً لعدم قبول الدفع النقدي، فتوجه إلى دورية شرطة لسؤالها عن حل لمشكلته، فقدم شرطي من القيادة العامة لشرطة عجمان مساعدة فورية له، ومكنه من إتمام معاملته ببطاقته البنكية، ورفض استلام المبلغ النقدي منه، في مواقف إنساني.

وقدم حمد خلف رسالة شكر إلى شرطة عجمان عبر إذاعة «الرابعة والناس»، شارحاً أنه توجه لإجراء فحص فيروس «كورونا»، وطلب منه بطاقة فيزا بنكية للدفع الإلكتروني نظراً لعدم قبول الدفع النقدي، فتوجه إلى دورية شرطة عجمان كانت متوقفة في المكان لسؤالها عن إمكانية الدفع النقدي، فأصر الشرطي أول محمد عبدالقادر سليمان على التوجه مع المتعامل إلى مركز الفحص والدفع من بطاقته البنكية لإتمام إجراءات الفحص للمتعامل، ورفض استلام المبلغ النقدي منه، مؤكداً أن ما قام به هو واجب إنساني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع.

وعبر المتعامل عن سعادته بالتصرف النبيل من الشرطي، وقدم جزيل الشكر إلى شرطة عجمان وقيادتها على صدق رسالتها وتحملها للمسؤولية المجتمعية.

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