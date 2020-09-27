توظيف 3000 مواطن في أبوظبي قبل نهاية 2020

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

كشفت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي عن توجّه لتوظيف 3000 مواطن في مختلف قطاعات العمل قبل نهاية العام الجاري، من خلال مشروع منصة «مستقبلي» لتخطيط القوى العاملة ورأس المال البشري، فيما أكدت تنفيذ هيئة الموارد البشرية في أبوظبي خطة واستراتيجية لتوظيف المواطنين خلال العام الجاري، دخلت حيّز التنفيذ منذ يناير الماضي، أسفرت عن حصول ما يقارب 1600 مواطن على فرص عمل في القطاعات المختلفة، خلال ستة أشهر.

وأفادت الدائرة بأنها تسعى من خلال «هيئة الموارد البشرية»، إلى تمكين المواهب الوطنية في القطاعين العام والخاص بالإمارة، عبر تنمية وتطوير رأس المال البشري وإعدادها لمواكبة تغيرات ومتطلبات المستقبل.

وذكرت أنها بدأت تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية في الحكومة، بما يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية، وإنتاجية تنافسية لإمارة أبوظبي، بجانب العمل على تحسين وتطوير هياكل تنظيمية مرنة قابلة للتغيير، وتؤدي إلى رفع أداء الإنتاجية وتكامل المهارات والاختصاصات، ضمن أنظمة فاعلة ومبتكرة، وقدر عالٍ من المساءلة، وإضفاء الطابع المؤسسي على منظومة التعلم والتطوير الشاملة للقدرات البشرية، ومأسسة طرق وأساليب تطوير هذه القدرات، بالإضافة إلى إحداث تحولات جوهرية في ثقافة العمل المؤسسي ضمن حكومة أبوظبي، وتعزيز مشاركة الموظفين في إحداث هذا التغيير.

وقالت الدائرة على منصتها الإلكترونية الرسمية: «في هذا الإطار، تقوم هيئة الموارد البشرية بتنفيذ خطة واستراتيجية الموارد البشرية لتوظيف المواطنين للعام الجاري، التي دخلت حيّز التنفيذ منذ يناير الماضي، وأسفر عنها حصول ما يقارب 1600 مواطن على فرص عمل في القطاعات المختلفة، بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، إضافة إلى وجود ما يزيد على 3000 فرصة وظيفية قيد التنفيذ من خلال البرامج التدريبية التخصصية المنتهية بالتوظيف، التي تسهم في تزويد الباحثين عن عمل بالمهارات والكفاءات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة في سوق العمل».

وأضافت: «قامت الدائرة بتطبيق مشروع منصة (مستقبلي) لتخطيط القوى العاملة ورأس المال البشري، الذي يهدف إلى الحد من البطالة في المستقبل من خلال المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في الجهات الحكومية والشركات وتحديد التخصصات والاحتياجات المستقبلية من المهارات للسنوات الـ10 المقبلة»، لافتة إلى أن مشروع «منصة مستقبلي لتخطيط القوى العاملة ورأس المال البشري»، يقوم على بناء منصة موحدة ذات قدرات تحليلية لدعم جهود تخطيط القوة العاملة ورأس المال البشري في أبوظبي.

وأوضحت الدائرة أن التوجه بتوظيف 3000 من الكوادر المواطنة سيتم بحلول نهاية العام الجاري، حيث يجري العمل حالياً على تجهيز مشروع المنصة وتزويدها بالبيانات المقدمة من مصادر بيانات مختلفة (المدارس، الجامعات، التقاعد، أرباب العمل).

وذكرت أنها تقوم بالعمل على مشروع تنمية وتمكين القوى العاملة الحكومية في حكومة أبوظبي، الذي تشرف على تنفيذه أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة للدائرة، بهدف الاستثمار في برامج تدريب مهنية وتخصصية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الريادية حول العالم، وذلك لتمكين القوى العاملة من إيجاد تجربة قطاع عام متميز وماهر، ويعزز دور دائرة الإسناد الحكومي في تطوير وتنمية رأس المال البشري في الحكومة، موضحة أن هذا المشروع يتم من خلال مبادرات عدة تطلقها وتنفذها أكاديمية أبوظبي الحكومية التي تعد المقصد الأول والأكثر ابتكاراً في أساليب تطوير الكوادر البشرية بأفضل السبل والمعايير العالمية لتحقيق أفضل النتائج لإمارة أبوظبي.

معايير التقييم والتطوير

تتضمن خطة تطوير رأس المال البشري من الكوادر الوطنية، وضع استراتيجية ومعايير التقييم والتطوير من خلال مشروع إطار عمل منظومة تقييم الكفاءات والمهارات، التي تعد منصة موحدة لمعايير التقييم على مستوى موظفي الحكومة.

وأشارت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى بناء منظومة تقييم وتنمية شاملة تستند إلى مصفوفة الكفاءات لحكومة أبوظبي، حيث تقوم أكاديمية أبوظبي للحكومة بتقييم لمختلف الأغراض والمستويات، لبناء قاعدة بيانات تقييم شاملة وموحدة لموظفي حكومة أبوظبي، تهدف إلى تكوين ملف لكل مرشح يتضمن نتائج التقييم وخطط التطوير والتدريب الخاصة به في جميع مراحل مساره الوظيفي في الحكومة، وذكرت أن الخطة تشمل كذلك تطوير البرامج والإشراف على التنفيذ، بناءً على نتائج التقييم واحتياجات ومتطلبات سوق العمل من مهارات وكفاءات.

• مشروع «مستقبلي» يوائم بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، ويحدّ من البطالة.

• «الإسناد الحكومي» تسعى إلى تمكين المواهب الوطنية في القطاعين العام والخاص.

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