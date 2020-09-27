الطقس المتوقع في الدولة غداً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية.

والخليج العربي خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج، فيما يكون بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

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