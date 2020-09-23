المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعليم

طالب أهالٍ، يدرس أبناؤهم بنظام التعليم الهجين، بتنظيم عملية حضور الإخوة، لتكون في مواعيد واحدة، لتسهيل توصيلهم وإعادتهم إلى المدرسة، وكذلك تنظيم فترة تعليمهم عن بُعْد داخل المنزل.

سحري

تلقى متعاملون رسائل من بنوك عاملة بالسوق المحلية، تحذرهم من الاحتيال عبر القلم أو الحبر السري، الذي يحدث عند استخدام قلم خاص يحتوي على حبر يختفي لاحقاً، بعدما يتمكن المحتال من تغيير البيانات، مشيرة إلى أهمية استخدام القلم الخاص بالمتعامل دائماً، لملء أي استمارات أو شيكات.

شكوى

تتواصل شكاوى القراء من خدمة المجيب الآلي، التي تعتمدها شركات الاتصالات والعديد من البنوك، إذ تفشل معظم محاولاتهم للتواصل مع المعنيين لحل مشكلاتهم، داعين الجهات المعنية في الدولة إلى التدخل، وإلزام تلك الجهات بتوفير موظفين، للرد على استفسارات المتعاملين.

إرباك

اعتبر سائقون أن عدم فتح الإشارات الضوئية في وقت واحد، على بعض تقاطعات مدينة أبوظبي، تسبب في تشتت انتباههم، ويؤدي إلى تجاوزها دون قصد، داعين إلى إعادة برمجتها للحد من المخالفات، لاسيما مع تشديد عقوبة تجاوز الإشارة الضوئية أخيراً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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