تدريب رائدي الفضاء هزاع وسلطان في "ناسا" لتأهيلهما لرحلات مستقبلية

المصدر: أمين الجمال - دبي:

قال مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، سالم المري: إن الاتفاقية تتيح تدريب رواد الفضاء الإماراتيين، على مرحلتين، الأولى التي بدأت اليوم، بتدريب رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي بمركز جونسين في وهيوستن، والثانية لتدريب رائدي الفضاء المقبلين، وذلك بعد اختيارهما وتجهيزهما في الإمارات، ثم يدخلان فترة تدريبية مع رواد فضاء جدد من ناسا بنهاية العام 2021".

ولفت إلى أن الاتفاقية للتدريب فحسب، وليست اتفاقية توقيع مهمات فضائية مستقبلية، فهي تهدف إلى تأهيل رواد الفضاء الإماراتيين إلى مهام فضائية في المستقبل، وبالتزامن مع تدريبهم سوف تجرى مناقشات ومشاورات مع ناسا بهدف أن يقوموا برحلات فضائية مطولة إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضاف في رده على سؤال لـ"الإمارات اليوم"، أن "الاتفاقية تؤهل أربعة رواد فضاء إماراتيين بحيث يكونون محترفين وجاهزين لكل أنواع الرحلات الفضائية، سواء مطولة أو قصيرة، وسواء رحلات إلى محطة الفضاء الدولية أو على المركبات الفضائية الأمريكية، وتنتهي هذه الاتفاقية بانتهاء فترة التدريب، ويمكن الانتقال إلى اتفاقيات أخرى مستقبلاً".

وحول تدريب هزاع المنصوري وسلطان النيادي، قال إنهما جزء محوري من برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وهو برنامج مستدام، ويهدف إلى اختيار رواد فضاء لتديبهم في المركز لفترات طويلة، حتى يكونوا جاهزين لرحلات فضائية مستقبلية على مدى الفترة من 20 إلى 25 سنة مقبلة، لذلك نتوقع من هزاع وسلطان ومن رواد الفضاء الجدد أن يكونوا جاهزين لأي رحلة في المستقبل القريب والبعيد، إضافة إلى أن رائد الفضاء لابد أن يكون في تدريب مستمر على كل مهمة فضائية جديدة".

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