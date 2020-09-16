«البنية التحتية» تنفّذ 5 مشروعات تنموية بـ 405 ملايين درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية خمسة مشروعات حيوية في المنطقتين الجنوبية والشرقية، تتبع وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، بكلفة 405 ملايين و339 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري.

وتشرف الوزارة على تنفيذ مبنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمنطقة مزيرعة، ومتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري، بكلفة نحو 44 مليوناً و500 ألف درهم، كما تواصل تنفيذ مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي يتكون من مبنى رئيس ومباني العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة، وأعمال خارجية وأسوار، وتتضمن خطة عمل المشروع استخدام المواد التي تضمن الاستدامة في مكوناتها، فضلاً عن تنفيذ خطة لإدارة النفايات، ورصد معدلات إنتاجها، والسعي نحو تقليلها، والعمل بنظام إعادة التدوير، واستخدام إنارة موفرة «LED»، إضافة إلى مواد عزل حراري للجدران الخارجية والأسطح، واستخدام تقنية الأصباغ الممتصة لثاني أوكسيد الكربون.

وتطبق الوزارة مبادرة 360، وهي عبارة عن استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي، والمراقبة عن بعد، من خلال استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع، ومراحل الإنجاز، وإرشادات الأمن والسلامة.

كما تشرف الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة الليسيلي في إمارة دبي، بكلفة 43 مليوناً و477 ألف درهم، ومن المتوقع الانتهاء منها في الربع الأخير من العام المقبل، ويتكون المشروع من مبني رئيس، يتضمن جميع الحلقات التعليمية، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وإلى الحلقة الثالثة، ومساحة المباني 9500 متر مربع، وتمت مراعاة استخدام مواد وأنظمة بناء صديقة للبيئة لتحقيق أعلى معايير المباني الخضراء والاستدامة، وتم تطوير المدرسة لتواكب توجهات الدولة نحو الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، واستخدام تقنية بصمة الوجه وتطبيقاتها في الحضور والانصراف للطلبة والموظفين، والإخلاء الذكي من الحرائق، وتطبيقات أخرى.

وأفادت الوزارة بأنها أوشكت على الإنهاء من إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة بكلفة 48 مليوناً و500 ألف درهم، ومن المتوقع إنجاز المشروع خلال العام الجاري.

وفي ما يتعلق بمشروع مبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة، الذي تنفذه الوزارة، فإن من المقرر إنجازه خلال الربع الأول من العام المقبل، بكلفة 96 مليوناً و962 ألف درهم، ويتكون من المبنى الرئيس، ومبنى خدمات، ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه، وأعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وكذلك الخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسة والبوابات والأسوار.

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