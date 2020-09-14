«إقامة دبي»: النظام الذكي ينجز المعاملات تلقائياً دون تدخل بشري

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، بأن مراكز «آمر» النموذجية أنجزت نحو 727 ألفاً و680 معاملة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ونفذت 982 حملة تفتيشية خلال النصف الأول منه، رصدت خلالها 2020 ملاحظة تم التعامل معها كافة.

وقال مدير إدارة آمر لسعادة المتعاملين الرائد سالم بن علي، إن النظام الذكي لإقامة دبي ينجز المعاملات المكتملة تلقائياً، دون تدخل بشري.

وأوضح بن علي لـ«الإمارات اليوم» أن مراكز آمر النموذجية تعمل حالياً بطاقتها الاستيعابية 100%، بعد أن كانت لا تتجاوز 30% من إجمالي الموظفين، ثم 50%.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في معاملات إقامة دبي عبر مراكز آمر خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، حيث بلغت 353 ألفاً و680 معاملة، مقارنة بـ418 ألفاً و664 خلال النصف الأول كاملاً.

وذكر أن المراكز النموذجية شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث كان في السابق يقوم المتعامل بتقديم طلب الخدمة يدوياً سواء عبر مراكز آمر أو أي مركز من مراكز سعادة المتعاملين التابعة لإقامة دبي، ولكن مع وجود الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي أصبح بإمكان المتعامل تقديم الطلب إلكترونياً، وفي حال استيفاء جميع المتطلبات يقوم النظام تلقائياً بإتمام المعاملة دون تدخل بشري، ما أسهم ذلك في خفض الوقت اللازم لإنجاز الخدمة وانخفاض تدفق المتعاملين على مراكز الخدمة، وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل تقديم الخدمات على المتعاملين في أي وقت أو أي زمان، وبما يتماشى مع التطور الرقمي الذي تشهده الدولة في المجالات كافة.

وتابع بن علي: «استمرت مراكز آمر النموذجية في تقديم خدماتها عن بُعد، عبر التطبيق الذكي لإقامة دبي والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لمراكز آمر طوال فترة التعقيم الوطني في إمارة دبي، وتماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية التي تتبعها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين».

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