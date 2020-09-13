محاكم رأس الخيمة تقدم أكثر من 3 آلاف معاملة في خدمة الكاتب العدل الشهر الماضي

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

قال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الدائرة قدمت 3,205 معاملة في خدمة الكاتب العدل، بارتفاع 29%، خلال شهر أغسطس الماضي، لتسجل بذلك أعلى نسبة في عدد الخدمات المنجزة خلال فترة جائحة فيروس كورونا، وذلك إثر عودة الحركة الاقتصادية بالإمارة وارتباط خدمة الكاتب العدل بالأنشطة الاقتصادية والأعمال، بالإضافة إلى نجاح تطبيق نظام العمل "عن بعد"، وتفعيل القنوات الإلكترونية في تقديم الخدمة، مما ساهم في سرعة الحصول على الخدمات.

وأوضح، أن نسبة إنجاز معاملات خدمة الكاتب العدل من قبل المتعاملين عبر القنوات الذكية والإلكترونية وتطبيق الـ " واتس آب"، بلغت 100 %، نتيجة استخدام الخدمات الالكترونية وتقديم كافة الخدمات "عن بعد"، حيث ساهمت الخدمات في تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات.

وأضاف، أن محاكم رأس الخيمة تقدم خدمات الكاتب العدل والوكالات والعقود والإخطارات العدلية، عبر ست فروع منتشرة في الإمارة إلى جانب المقر الرئيسي، وهي مركز الكاتب العدل ـ فرع دائرة البلدية، وفرع دائرة التنمية الاقتصادية، وفرع هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ومركز إسعاد المتعاملين في منطقة اصفني، ومركز تسهيل بمنطقتي الرمس والجويس.

ولفت إلى أن فرع الكاتب العدل في دائرة التنمية الاقتصادية استحوذ على الحصة الأكبر من بين الفروع في عدد الخدمات المقدمة والتي بلغت 278 خدمة، وتابع أن أن الدائرة أطلقت خلال الفترة الماضية 65 خدمة إلكترونية للكاتب العدل تحت مظلة خدماتها الإلكترونية التي تقدمها لجمهور المتعاملين عبر موقعها الإلكتروني.

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