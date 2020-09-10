سعود بن صقر يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تنظيم نشاط قطاع النقل المدرسي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة اليوم المرسوم الأميري رقم (16) لسنة 2020 بشأن تنظيم قطاع النقل المدرسي في الإمارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تعكس حرص القيادة الرشيدة في الإمارة على تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين المتطورة والعصرية الكفيلة بمواصلة جهود الارتقاء بكافة الجوانب الخاصة بمستوى ومعايير جودة الحياة في رأس الخيمة.

وينص المرسوم على تكليف هيئة رأس الخيمة للمواصلات بتنظيم قطاع النقل المدرسي وتطبيق الاشتراطات والمعايير القياسية الخاصة لمزاولتها والرقابة على المشغلين للتأكد من الالتزام بها، لضمان توفير خدمات النقل المدرسي وفقاً لأعلى معايير الأمن والسلامة والراحة للطلاب.

وأوضح المهندس إسماعيل البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات أن هذا المرسوم يشكل دفعة قوية لجهود الهيئة ورؤيتها في تنظيم قطاع النقل وضمان تقديم خدمات نقل اَمنة وموثوقة وذكية.

وأشار سعادته إلى أن المرسوم قد تضمن اشتراطات السلامة للحافلات، وآلية إصدار تصريح مزاولة النشاط للمشغلين، وشروط إصدار تصاريح مزاولة المهنة لسائقي ومشرفي حافلات النقل المدرسي، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، إضافة إلى قائمة المخالفات التشغيلية التي سيتم تطبيقها في حال عدم التقيد بالاشتراطات.

والجدير بالذكر أن قائمة المواصفات والاشتراطات الفنية تشمل العديد من الجوانب المهمة مثل استخدام ذراع الوقوف الالكتروني، أنظمة الملاحة ،أنظمة الاتصال التقنية، أنظمة التتبع الذكية، وكاميرات المراقبة داخل وخارج الحافلة.

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