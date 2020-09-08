المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كاميرات

دعا قراء إلى زيادة أعداد الكاميرات التي يتم تثبيتها في بعض الطرق، لرصد السائقين الذين يتعمدون تخطي المركبات، والزج بأنفسهم عنوة في مقدمة طابور طويل يضم عشرات السيارات، مشيرين إلى أن هذا السلوك غير الحضاري يستحق عقاباً رادعاً.

سرعات

نوه سكان في منطقة واحة دبي للسيلكون بتركيب أجهزة مزودة بشاشات إلكترونية على طرقات المنطقة قادرة على تحديد وإظهار سرعة المركبة، وتوجيه رسالة ودية مباشرة للسائقين من خلال وجوه معبرة على طريقة «الإيموجي»، آملين أن تسهم في خفض السرعات العالية للمركبات.

مواقف

اشتكى سكان في المنطقة المحيطة بحديقة العاصمة في أبوظبي صعوبة العثور على مواقف لسياراتهم، خصوصاً بعد صدور قرار بعدم السماح لهم باستخدام المواقف الأرضية في المنطقة مجاناً كما كان في السابق.

نظافة

لاحظ قراء أن بعض محال بيع النظارات لا تلتزم بالشروط الصحية الخاصة بتنظيف وتعقيم الإطارات والعدسات باستمرار، مشيرين إلى أنهم يشاهدون بوضوح بصمات الزبائن عليها، ما يعزز المخاوف من انتقال فيروس كورونا بينهم.

أسعار

تساءل قراء عن التفاوت الكبير بين أسعار كمامات الوجه من مكان لآخر، معربين عن تخوفهم من وجود أنواع لا تتوافر بها مواصفات الحماية المطلوبة، كما لفتوا إلى التفاوت الواضح بين أسعار المعقمات أيضاً.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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