«طرق دبي» تلبي احتياجات الموظفين بمساعد افتراضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن أتمتة جميع خدماتها الإدارية المقدمة للموظفين، وتتضمن 25 خدمة رئيسة و127 فرعية، إلى جانب تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتلبية احتياجات واستفسارات كوادرها البشرية من خلال إطلاق المساعد الافتراضي.

وقال مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، نبيل آل علي، إن الهيئة حققت قفزة نوعية في تحويل كامل خدماتها الإدارية للموظفين إلى النظام التقني، حيث عملت على أتمتة 25 خدمة رئيسة و127 خدمة فرعية، وتنفيذ 23 ألفاً و873 طلباً مؤتمتاً منذ بدء المشروع في 2018 حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضح أن الهيئة أطلقت خدمة المساعد الافتراضي من خلال تسخير تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) مُصممة للرد على استفسارات وأسئلة الموظفين باللغتين «العربية والإنجليزية»، حيث يشتمل المساعد الافتراضي على 73 خدمة استعلامية سواء بخصوص الخدمات الإدارية أو المعلومات والإجراءات ذات الصلة بفيروس كورونا، فضلاً عن أن هذه التقنية تتضمن أيضاً 132 إجابة مبرمجة عن الأسئلة المحتملة من الموظفين.

وأكد آل علي، أن الهيئة تحرص على تعزيز بنيتها التحتية التقنية للحد من المعاملات الورقية وفق توجهات الحكومة الرامية إلى دعم مبادرة حكومة دبي بلا ورق، فضلاً عن تسخير تلك التقنيات لمواجهة الظروف الطارئة.

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