«الطوارئ والسلامة» تنفذ 156 ألف مهمة خلال 6 أشهر

المصدر: أبوظبي■الإمارات اليوم

نفذت مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، ضمن جهودها في تعزيز التنسيق والتعاون للشركاء الخارجيين، 156 ألفاً و82 مهمة، استفاد منها 23 ألفاً و614 شخصاً من أفراد المجتمع وموظفي القطاعين الحكومي والخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري، تضمنت عمليات التطهير البيولوجي، والاستجابة لحوادث التعامل مع المواد الخطرة، والتمارين الأمنية. حيث استفادة 291 شخصاً من مهام إدارة البحث والإنقاذ المتمثلة في حوادث (المحشورين، المحصورين، غير المرورية، اشتباه، تصادم، تدهور، استخراج غريق، الغرق، تأمين فعاليات)، والبالغ عددها 142 مهمة.

كما استفاد 2463 شخصاً من مهام إدارة التدخل السريع والمتمثلة في حوادث (الحريق، المحصورين، المحشورين)، والبالغ عددها 283 مهمة، وقدم قسم الإسعاف بإدارة الإسعاف 11 ألفاً و308 مهمات استلام بلاغات واردة للعمليات المركزية، وعمليات دائرة الصحة في أبوظبي وعمليات شركة صحة. واستفاد 1138 شخصاً من مهام قسم الطوارئ والسلامة العامة بمنطقة الظفرة (إسعاف، إنقاذ)، والبالغ عددها 1096 مهمة، فيما قام قسم الطوارئ والسلامة العامة بمنطقة العين بـ9685 مهمة استفاد منها 8671 شخصاً.

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