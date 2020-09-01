المصدر: دبي-الامارات اليوم.

رسوم

طالب ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة، الجهات المختصة بإلاسراع في تحديد الرسوم الدراسية بالنسبة للطلبة الذين اختاروا التعلم عن بُعد، من خلال المنصات الذكية، دون الحاجة إلى حضورهم للمدارس.

بطاقة

استغرب متعامل مع بطاقة «نجم» من تخفيض حد الائتمان الخاص ببطاقته، ما عرّضه لغرامة مالية نتيجة تجاوز الحد المخصص للمشتريات، متسائلاً عن إجراءات واشتراطات التخفيض، ووسائل الإشعار المسبق للمتعاملين بها؟

سلامة

لاحظ قارئ، كثافةً في إقبال الجمهور على المطاعم والكافتيريات، في العديد من مراكز التسوّق بالدولة، خصوصاً في أيام العطل الأسبوعية، متجاهلين التقيد بالتباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات الاحترازية الأخرى، لافتاً إلى أهمية تطبيق مزيد من الرقابة على تلك المطاعم.

مسابح

طالب مرتادون لفنادق في أبوظبي، بالتمديد لفترات عمل المسابح، بحيث يتم إغلاقها في حدود الساعة التاسعة بدلاً من السابعة، وذلك لإتاحة المجال للنزلاء للاستفادة من المسابح، في ظل تطبيق الفنادق لاشتراطات السلامة المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، والتي تقضي بدخول عدد محدود من النزلاء للمسابح.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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