محمد بن زايد: تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، المرأة الإماراتية في يومها، مؤكداً أن الدولة تفخر بعطائها في الأسرة والمجتمع.

وقال سموه، اليوم، في تغريدة على "تويتر": "نهنىء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي كورونا، ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية".

في يوم المرأة الإماراتية.. نهنىء أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بهذه المناسبة ونفخر بعطائهن في الأسرة والمجتمع، وتضحياتهن ودورهن في إنجازاتنا الوطنية النوعية ووقوفهن ضمن الخطوط الأمامية لمواجهة تحدي " كورونا ”.. ونؤكد أن تمكين المرأة سيظل أولوية أساسية. pic.twitter.com/VIqawHQxYz — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) August 27, 2020

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