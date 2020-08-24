إغلاق جسر المستقبل بالاتجاهين لـ7 ساعات

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قالت هيئة الطرق والمواصلات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنه سيتم إغلاق جسر المستقبل بالاتجاهين وتحويل الحركة المرورية إلى التقاطعات المحيطة لمدة 7 ساعات متواصلة من اليوم الساعة 10 مساءً إلى الساعة 5 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس 2020.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن للسائقين استخدام الطرق والتقاطعات البديلة منها دوار المركز التجاري وتقاطع شارع زعبيل الثاني مع شارع المستقبل.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news