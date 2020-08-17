«الطوارئ والأزمات» في الفجيرة يحذّر من التجمعات في المناسبات

المصدر: الإمارات اليوم - الفجيرة

أكد اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي لإمارة الفجيرة، أن الفريق يتابع باستمرار مدى التزام أفراد المجتمع بالتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار مرض كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) على مستوى الإمارة.

ويناشد أفراد المجتمع ضرورة التقيد بالإجراءات وأخذها على محمل الجد، وينصح بأخذ الاحتياطات اللازمة، والابتعاد عن التجمعات في الأعراس والمناسبات العائلية. وشدد الكعبي على أنه سيتم فرض مخالفات وعقوبات بحق الأشخاص غير الملتزمين باتباع تلك الإجراءات.

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