«التوطين» تطلق نسخة مطورة لمنصة الابتكار الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين نسخة جديدة ومطورة لـ«منصة الابتكار الذكية»، تتضمن حلولاً نوعية وتفاعلية لحوكمة الممارسات الابتكارية، وترتكز على تنوّع أساليب وقنوات الاستثمار في الأفكار.

وقال الرئيس التنفيذي للابتكار في الوزارة، أيوب المرزوقي، إن إطلاق النسخة الجديدة من المنصة الذكية، جاء تلبية لمتطلبات واحتياجات مستقبل التحوّل الذكي لحكومة الإمارات، ومواجهة التحديات المختلفة، بما يسهم في تحقيق المؤشرات الوطنية ذات الصلة.

وأضاف أن مجلس الابتكار في الوزارة يحرص على دعم البنى التحتية، الإلكترونية والذكية، والاستراتيجيات الخاصة التي تدفع عجلة الابتكار، والاهتمام بتيسير الممارسات الابتكارية باعتبارها المحرك الرئيس لعجلة التقدم واستشراف المستقبل.

وأشار المرزوقي إلى ارتكاز منصة الابتكار الجديدة على تنوّع أساليب وقنوات الاستثمار في أفكار الموظفين، والمتعاملين، والمجتمع، والشركاء وغيرهم، بما يواكب تطوير العمل المؤسسي، مضيفا أنها تضم حزمة من المميزات النوعية، منها لوحات تحكم ذكية تسمح لمقدم الفكرة بمتابعة رحلة تقييم الفكرة ومتابعة حالاتها. ووجود أدوات تقييم مبتكرة، حيث تقيم الأفكار بطريقة استباقية، بناء على معايير محددة وواضحة، تمهيدا لترحيلها بناء على النتائج، إضافة إلى وجود منصة تفاعلية تتيح المشاركة بتسجيل الإعجاب والتعليق.

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