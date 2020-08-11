"مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب" يؤكد دعمه والتزامه بمبادرة "نلتزم لننتصر"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب أن اليوم العالمي للشباب الذي يوافق تاريخ 12 اغسطس يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء بقدرات وإنجازات الشباب ودورهم المؤثر في صنع مستقبل الدولة، كما يشكل محطة لإطلاق المزيد من المبادرات والبرامج الشبابية القائمة على الابتكار والإبداع، مشيراً إلى أن المجلس أـنجز عدة مبادرات، ومنها؛ أول برنامج لقادة شباب المستقبل في مجال الصحة، ومتحف افتراضي بعرض ثلاثي الأبعاد لتشجيع طلبة الثانوية العامة على التخصص في المجالات الطبية والتمريضية، بالإصافة لمبادرة 60 دقيقة مع ملهم، وترسيخ البرامج التطوعية وبرنامج مسارك للمنح الدراسية والبعثات الخارجية.

وتولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات مكانة متميزة للشباب كمحرك رئيس للابتكار وتحقيق التنمية المستدامة وتجسيد القيم الإماراتية، وتسخير الطاقات الشابة وتعزيز مشاركتها الفاعلة بدعم الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المجتمع. ويؤكد مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب دعمه والتزامه بحملة "نلتزم لننتصر" على جائحة كورونا لتحقيق التعافي المبكر من خلال التقيد بجميع القرارات والإجراءات الاحترازية والمحافظة على المكتسبات والمنجزات بتكامل الجهود الحكومية والمجتمعية.

ويشيد مجلس وزارة الصحة ووقاية المجتمع للشباب بالدور البارز لشباب الوطن ومقيميه في برامج التطوع لدعم برامج الجهات الصحية بمواجهة الجائحة، بالإضافة للمساهمة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح فيروس كوفيد-19 غير النشط في دولة الإمارات، مؤكداً أن التطوع في خدمة الوطن مبادرة لترسيخ ثقة القيادة الرشيدة بدور وقدرات الشباب واستعدادهم لتلبية نداء الواجب وتحمل المسؤولية لإكمال الإنجازات مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية.

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