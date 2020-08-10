بلدية مدينة الذيد تحرر 21 إنذاراً وتزيل 6 عزب عشوائية خلال النصف الأول من العام الجاري

المصدر: الذيد - الإمارات اليوم

كشف رئيس قسم الرقابة البيئية في بلدية مدينة الذيد سعيد علي المدحاني عن توجيه 21 إنذاراً وإزالة 6 عزب عشوائية خلال النصف الأول من العام الجاري وذلك من خلال المتابعة الدورية لمفتشي القسم للعزب الموزعة داخل الحدود الإدارية لمدينة الذيد والتي تضم 1636 عزبة منها 951 عزبة بمنطقة المركاض و685 عزبة في أنحاء المدينة.

وأشار إلى أن المخالفات شملت إنشاء عزب بصور عشوائية والتعدي على الحياة الفطرية من خلال قطع الأشجار والنباتات البرية وحفر الآبار دون تصريح وتجريف التربة فضلًا عن التخلص من النفايات بشكل عشوائي وفي غير الأماكن المخصصة لها.

وأوضح أن البلدية تكثف حملاتها الدورية لنشر مزيد من التوعية بين أصحاب العزب، وتحذيرهم من المخاطر التي تسببها الحيوانات السائبة، لا سيما وأن البلدية تعمل جاهدة من أجل تطبيق اللوائح المنظمة لتربية الإبل، والالتزام بالمظهر الحضاري لمدينة الذيد، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية وفق أسس ومعايير صحيحة.

وتابع المدحاني أن جهود الأقسام المعنية داخل البلدية مستمرة للحد من إقامة العزب العشوائية دون الحصول على التراخيص اللازمة من قبل البلدية، وأشاد كذلك بالدور الهام للمواطنين الغيورين على بيئتهم، ممن يقومون بالإبلاغ عن أية مخالفات سواء عبر الاتصال المباشر أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للبلدية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news