المصدر: دبي-الامارات اليوم.

احتيال

تلقى قارئ يقيم في أبوظبي اتصالاً من أحد محترفي الاحتيال الهاتفي، مدعياً أنه موظف في أحد البنوك، وزعم أن بطاقة الائتمان الخاصه به سيتم تعليقها بسبب عدم تحديث بياناته، محذراً من التعاطي مع هذه المكالمات، وإبلاغ الجهات المعنية.

تطبيقات

يواجه مستخدمو تطبيق «توتوك» للاتصال عبر الإنترنت مشكلات فنية متعلقة بعدم سماع رنين الاتصال، الأمر الذي أثار تساؤلات بشأن إعادة حظر مثل هذه التطبيقات في الدولة مرة أخرى، بعد رفع القيد عنها منذ بداية جائحة «كورونا».

دفع

اشتكى متعاملون مع مؤسسة تاكسي دبي عدم قدرتهم على دفع الأجرة بالبطاقات في كثير من الأحيان، بسبب ضعف الشبكة، فضلاً عن تعطل الأجهزة في بعض المركبات.

تذاكر

قال قارئ إنه حجز في أبريل الماضي تذكرة سفر إلى كندا على أحد خطوط الطيران العربية، لكن الشركة علّقت رحلاتها بعد ذلك، واضطر للسفر على متن خطوط طيران أخرى، وإلى الآن لم يستطع استرداد قيمة التذكرة التي حجزها.

التزام

جدد روّاد لشاطئ عجمان شكواهم من عدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، إذ يتجمع بعضهم بأعداد كبيرة على الشاطئ من دون كمامات أو التزام بالتباعد.

خدمات

اشتكى سكان بنايات في أم القيوين من قيام ملاك بقطع خدمات التكييف في المداخل والممرات، للتوفير في فواتير الكهرباء، من دون مراعاة لارتفاع الحرارة والرطوبة، خصوصاً في المصاعد الكهربائية، والممرات الداخلية للمباني، مطالبين بلدية الإمارة بإجراء زيارات تفتيشية للوقوف على شكاوى السكان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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