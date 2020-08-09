منصة جديدة لإدارة علاقات المتعاملين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، ممثلة بهيئة أبوظبي الرقمية، عن إطلاق منصة جديدة لإدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي، والتي تهدف إلى الارتقاء بتجارب المتعاملين، وتزويدهم بخدمات وحلول جديدة، تمكّنهم من إتمام تعاملاتهم مع الجهات الحكومية، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم)، بسهولة ويسر.

يأتي إطلاق المنصة الجديدة في إطار مساعي حكومة أبوظبي لمواكبة متطلبات المستقبل الرقمي، وتعزيز جودة حياة سكان الإمارة، حيث تهدف المنصة الجديدة إلى تبسيط عملية التواصل مع الجهات الحكومية، وتعزيز القدرة على إدارة متطلبات المتعاملين، والوصول إلى الخدمات الحكومية التي يحتاجونها وإتمامها بسلاسة.

وتسهم منصة إدارة علاقات المتعاملين لحكومة أبوظبي، التي تم إطلاقها، في تعزيز التحول في مفهوم إدارة علاقات المتعاملين، وتوفير مستويات أعلى من المرونة والراحة في التعامل مع طلبات المتعاملين، ما سيؤدي بدوره إلى تحسين تجربة المتعاملين، وتعزيز مؤشرات الرضا والسعادة لديهم، نظير الخدمات التي يحصلون عليها.

وتمكن المنصة الجديدة الجهات الحكومية من المتابعة الدقيقة لجميع أعضاء فريق العمل، من حيث الحجم واستجابة المتعاملين وتخصص الخدمات. كما توفر المنصة خيار إعداد تقارير الأعمال الذكية، وتقديم رؤى عميقة حول أداء الخدمة. علاوة على ذلك، ستقوم المنصة الجديدة بتوحيد العمليات المتعلقة بعلاقات المتعاملين، واستعراض مؤشرات الأداء الرئيسة لكل خدمة حسب احتياجات كل جهة حكومية، فضلاً عن توفير إمكانية التتبع وعرض وسائل تواصل متعددة لتفاعل المتعاملين، للحصول على خدمات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.

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