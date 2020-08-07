"طبية عجمان": إجراء فحوص "كورونا" في "البيت متوحد" غداً السبت

المصدر: عجمان ـ الامارات اليوم

أعلنت منطقة عجمان الطبية أنه بناءً على توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع بشأن عمل فحوص "كورونا" للجمهور تقرر أن يتم عمل الفحوص يوم غد السبت الموافق: 2020/08/08 لفيروس كورونا (كوفيد-19) في قاعة (البيت متوحد) كيوم اضافي على ما هو متفق عليه سابقاً، وقال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية: إن زيادة هذا اليوم يأتي انطلاقاً من توجيهات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير الفحوص على مدار الأسبوع، وذلك نظراً لأهمية الاستمرار في عمل الفحوص من أجل محاصرة فيروس كورونا بصورة أكبر وأشمل، لذلك تم اضافة هذا اليوم حتى يتمكن أكبر عدد من أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من عمل الفحوص اللازمة مجاناً، مضيفاً كذلك جاء زيادة هذا اليوم تأكيداً على النجاح الكبير الذي حققته حملة عمل الفحوص عن فيروس كورونا في قاعة (البيت متوحد)، نظراً للاقبال الكبير الذي شهده مكان الفحوص منذ اطلاقه في هذا المكان قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث تم عمل الفحوص لمختلف شرائح المجتمع وكان أداء فريق العمل رائعاً، حيث تم توفير كل سبل انجاح عمل الفحوص من أدوات وكفاءات فنية وطبية، حيث لا تستغرق عملية الفحص سوى دقائق محدودة جداً، إضافة إلى سرعة إرسال نتائح الفحص إلى المفحوصين في غضون أقل من 24 ساعة، مضيفاً "كذلك أسهم موقع (البيت متوحد) في تمكين الراغبين من عمل الفحوص من سرعة الوصول اليه".

وقال مدير طبية عجمان إن هذه الخطوات المتقدمة التي تبذلها دولة الإمارات من خلال المؤسسات الصحية للتصدي ومواجهة فيروس كورونا (كوفيد-19) ساهمت وبشكل مباشر في التعامل مع هذه الأزمة الطارئة بكفاءة واقتدار، ما مكن الإمارات من أن تصبح نموذجاً متقدماً على مستوى العالم في إدراك خطورة وحجم جائحة كورونا والتعامل معها بكفاءة ومسؤولية، للمحافظة على صحة وسلامة كل من يعيش على أرض إمارات الخير والعطاء، وسنحتفل قريباً بإذن الله بالانتصار على هذا المرض الذي كاد أن يصبح كابوساً على العالم بأسره.

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