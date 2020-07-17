تمديد مهلة مغادرة حملة التأشيرات المنتهية مرة واحدة

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن مهلة الـ 30 يوما الممنوحة لحملة الأذونات وتأشيرات الدخول المنتهية لمغادرة الدولة، وفقاً التعديلات الأخيرة، يمكن تمديدها مرة واحدة من قبل الهيئة، بحيث يكون تاريخ 11 أغسطس المقبل، هو آخر يوم في المهلة للمغادرة,

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منحت مهلة شهراً، بدءاً من 12 من الشهر الجاري، للأفراد الذين انتهت تأشيرات زيارة أو السياحة الخاصة بهم، بعد الأول من مارس الماضي، وذلك بتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة، من دون تطبيق أية غرامات عليهم.

كما منحت مهلة ثلاثة أشهر لتجديد بطاقة الهوية والإقامة المنتهية بعد الأول من مارس، فيما منحت مهلة شهر لتجديد إقامة المقيمين الموجودين في الخارج، تحتسب من تاريخ وصولهم إلى الدولة.

وبناءً على قرار مجلس الوزراء، بدأت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استئناف خدماتها للمتعاملين، بدءاً من أمس، واستيفاء الرسوم المستحقة، لقاء تقديم الخدمات، لضمان حسن سير العمل، وجودة مستوى الخدمات المقدمة.

ودعت الهيئة متعامليها من متلقي خدماتها، لتجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية، من جميع المواطنين وأبناء مجلس التعاون، والمقيمين الموجودين في الدولة، والمبادرة بالتجديد، مؤكدة حرصها على المتعاملين، والتزامها بتحقيق التباعد الاجتماعي.

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