الطقس غداً.. صحو إلى غائم جزئيا
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً، صحوا إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط الأمطار يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:29 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 18:33 والجزر الاول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:47 .
حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 تصل إلى 42 كم/س أحياناً.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:58 والمد الثاني عند 22:44 والجزر الأول عند الساعة 15:45 والجزر الثاني عند الساعة 06:29 .
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط ..ويحدث المد الأول عند الساعة 08:11 والمد الثاني عند الساعة 18:33 والجزر الاول عند الساعة 13:22 والجزر الثاني عند الساعة 01:47 .
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