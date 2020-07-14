33% نسبة انخفاض وفيات الحوادث المرورية بعجمان خلال 6 أشهر

المصدر: الإمارات اليوم – عجمان

شهدت إمارة عجمان خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الحالي انخفاضاً في عـدد الوفيات بنسبة 33% عن نفس الفترة من العام الماضي، بعدد 6 حالات وفاة.

وأشارت الإحصائيات المرورية الصادرة عن القيادة العامة لشرطة عجمان إلى انخفاض الحوادث الجسيمة بنسبة 49% وذلك بوقوع 46 حادثاً جسيماً.

وقال نائب مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة عجمان العميد خالد محمد النعيمي، أن إمارة عجمان شهدت في نفس الفترة من العام الماضي وقوع 91 حادثاً جسيمـاً، بنسبـة انخفـاض بلغـت 49 %، بالإضافة إلى انخفاض حوادث الدهس بنسبة 53%، عن نفس الفترة من العام الماضي مع انخفاض عدد الإصابات الناتجـة عن الحوادث المرورية بنسبة 59% .

ولفت إلى أهمية التزام قائدي المركبات بالأنظمة المرورية، مشيراً إلى أن الستة أشهر الأولى من العام الحالي شهدت وقوع 13609 حادثاً مرورياً بسيطاً، بنسبة انخفاض بلغت 27%، بالإضافة إلى حجز 2765 مركبة بسبب عدم الالتزام بالقواعد والقوانين المرورية، التي وضعت لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن الانخفاض في إحصائيات الحوادث المرورية والإصابات والوفيات يعود إلى جهود الشرطة في التنظيم المروري والتوعية المرورية المستمرة مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان تحرص على تعزيز السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق من خلال تنفيذ العديد من المبادرات المرورية من واقع تحليل الاحصائيات المرورية والحوادث التي تهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق، بالإضافة إلى تكثيف عدد الدوريات المرورية لإحكام الرقابة على الطرقات وضمان انسيابية الحركة المرورية مع ازدياد الكثافة السكانية في الامارة.

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