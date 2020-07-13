طرق دبي تعلن إمكانية تحويل "نول" العادية الى بطاقات شخصية

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي



أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إمكانية تحويل بطاقة نول العادية غير المعرّفة والمستخدمة في دفع رسوم المواصلات العامة، الى بطاقة نول زرقاء شخصية، والاستفادة من ميزاتها، وذلك عبر القيام ب 5 خطوات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

ويستخدم ركاب المواصلات العامة بطاقات نول بكل انواعها للدفع اثناء التنقل في وسائل النقل الجماعي من مترو وترام وحافلات ووسائل نقل بحري ومركبات أجرة، بالإضافة الى إمكانية استخدامها في تسديد فواتير الشراء في عدد من المنافذ التجارية.

وتعتبر بطاقة نول الزرقاء بطاقة شخصية آمنة، وتعد إحدى البطاقات الذكية التي تحتوي على محفظة إلكترونية تمكن صاحبها من تعبئتها حتى 5 آلاف درهم.

وتصلح بطاقات نول للاستخدام في جميع وسائل التنقل وحدائق دبي العامة ومتحف الاتحاد بالإضافة الى الفين مركز ومنفذ تسوق عبر مدينة دبي.

وأوضحت الهيئة انه يمكن تحويل البطاقة الذهبية او الفضية غير الشخصية الى بطاقة شخصية زرقاء والاستفادة من كل ميزاتها عبر تحويلها من خلال 5 خطوات تتضمن أولا تعبئة طلب بطاقة شخصية ومن ثم تعبئة نموذج تشخيص البطاقة الذهبية او الفضية الموجودة لدى العميل، وثانيا إدخال تفاصيل البطاقة المراد تحويلها، وثالثا ادخال التفاصيل الشخصية للعميل التي تتضمن الاسم الكامل، ورابعا ارفاق المستندات المطلوبة المتضمنة للصورة، ليتم في الخطوة الخامسة التأكيد والدفع. ويمكن للعملاء الوصول الى صفحة الخطوات السابقة عبر الرابط التالي

https://www.rta.ae/wps/portal/rta/ae/public-transport/nol/apply-pcard?lang=ar

وتتميز بطاقة نول الشخصية الزرقاء بأنها تحتفظ برصيد بطاقة آمن في حال تعرضها للضياع أو السرقة، ويحصل صاحبها على خدمات متنوعة آمنة عبر الإنترنت إضافة للإشعارات بالرسائل القصيرة (SMS) والبريد الإلكتروني، كما يمكن للطلاب أو كبار السن أو أصحاب الهمم الحاملين لبطاقات نول الزرقاء الحصول على تعرفة مخفضة.

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