30 يوما مهلة لتجديد إقامة المتواجدين بالخارج من وقت وصولهم

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

منحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مهلة شهر من وقت وصول المقيمين المتواجدين في الخارج إلى الدولة، لتجديد إقاماتهم المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، فيما منحت مهلة ثلاثة أشهر للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لتجديد بطاقات هويتهم المنتهية، وكذا مهلة ثلاثة أشهر لتجديد الإقامات المنتهية بعد الأول من مارس الماضي، بالنسبة للمقيمين المتواجدين داخل الدولة، دون فرض أية غرامات.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العميد خميس الكعبي، إن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في مارس الماضي، بشأن تمديد الإقامات وأذونات الدخول وبطاقات الهوية، حتى ديسمبر المقبل، والتي جاءت متزامنة مع التدابير المتخذة إقليميا ودوليا ، لموجهة جانحة فيروس كوفيد 19، وما ترتب عليه من إغلاق للمجال الجوي، تم تحديثها، مشيرا إلى أنه تم منح الفئات المختلفة من أفراد المجتمع مهلة مناسبة لتسوية أوضاعهم والمبادرة إلى تجديد إقاماتهم متى كانت منتهية بعد الأول من مارس الماضي.

وأكد الكعبي أنه لن يتم احتساب أية غرامات على المراجعين، إلا بعد انتهاء المهلة المحددة الممنوحة لكل فئة لتجديد إقاماتهم أو بطاقات هويتهم المنتهية، داعيا الأفراد إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المدة.

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