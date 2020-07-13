تطبيقات ذكية لطلب الأضاحي في دبي

المصدر: دبي - وام

بدأت مقاصب دبي، التابعة لبلدية دبي، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير، حيث تتعاون مع مجموعة من التطبيقات الذكية لشراء المواشي من دون حاجة لحضور المتعامل إلى المقصب، كما توفر خدمة التوصيل للمنازل.

وتشمل تطبيقات طلب المواشي، التي تذبح تحت إشراف البلدية، أربعة تطبيقات، هي تطبيق «المواشي» وتطبيق «تركي للذبائح» وتطبيق «شباب الفريج» وتطــبيق «ذبائح الدار». كما يمكن طلب الأضاحي من الجمعيات الخيرية مثل جمعية دار البر وجمعية دبي الخيرية وهيئة الهلال الأحمر وجمعية الإحسان الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية وجمعية بيت الخير، إضافة إلى بنك الإمارات للطعام.

وتحرص مقاصب دبي على تقديم خدمات ذات جودة عالية، مع الأخذ في الاعتبار تقليل ساعات الانتظار، والسرعة في تقديم الخدمات، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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