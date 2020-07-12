بيئة ومحميات الشارقة تعلن احتواء التسرب النفطي في خورفكان

المصدر: الشارقة _ الامارات اليوم

أعلنت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة أنها تمكنت مع الجهات المساندة من احتواء والسيطرة على البقعة النفطية التي وصلت شاطئ اللؤلؤية والزبارة في خورفكان مؤخراً، وعلى الرغم من نوعية البقعة النفطية التي تعتبر من الخام الخفيف إلا أنها تؤدي إلى أضرار بيئية وتؤثر على النظام البيولوجي البحري.

وقد قام فريق الطوارئ و الأزمات بإدارة الحدث بقيادة هيئة البيئة و المحميات الطبيعية كون التلوث تلوث نفطي و الجهات المساندة التي تمثلت بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، بلدية مدينة خورفكان، المجلس البلدي لمدينة خورفكان، خفر السواحل و شركة بيئة بالعمل معا للسيطرة على البقعة النفطية من النوع الخفيف.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة:" بعد السيطرة على البقعة النفطية فنحن نعمل على تقييم الأضرار وإعادة لنظام البيئي في تلك المنطقة إلى سابق عهده، وأتقدم بجزيل الشكر إلى كافة الجهات التي عملت معنا من أجل احتواء البقعة وتقليل الأضرار بقدر المستطاع وإبقاء السواحل ومرتادي الشواطئ بأمان، حيث تم التحرك على الفور لمحاصرتها والعمل على التخلص منها، ومكافحة ما قد ينجم عنها من آثار ضارة بالبيئة".

وأكدت رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة أن مثل هذه التسربات النفطية لها آثار سلبية على البيئة عموماً، ومختلف الكائنات الحية، ما يعني أن بذل الجهود من أجل التصدي لها، مسألة في غاية الأهمية، وهو ما تقوم به الهيئة في مثل هذه الحالات مع شركائها.



وتتم مخالفة البواخر والسفن المتسببة بهذا النوع من الحوادث البيئية ويتم رفع مستويات التوعية لطواقم السفن بحجم الأضرار التي يتسبب بها التسرب النفطي في البحار والمحيطات، كما يتم أخذ بعض الإجراءات الفورية ومنها دعوة الجمهور إلى عدم ارتياد البحر واستخدام الشاطئ خلال تلك الفترة بسبب الروائح الكريهة بالإضافة إلى المواد الكيميائية الموجودة في مادة النفط الخام.

وتنتج البقعة النفطية عن عملية إطلاق سوائل هيدروكربونية نفطية في البيئة، ما يعني أنها أحد مظاهر وأشكال التلوث البيئي، وقد يكون عبارة عن مجموعة متنوعة من المواد مثل النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة (البنزين والديزل)، الأمر الذي يتطلب تدخلاً فورياً من قبل الجهات والهيئات المختصة للتخلص من هذه المواد وتنظف المكان والبيئة عموماً.

وتسعى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، باعتبارها السلطة البيئية المختصة في الإمارة، إلى حماية البيئة والمحميات الطبيعية والحياة الفطرية وتنوعها الحيوي، من خلال إجراء الدراسات والبحوث العلمية ووضع الأسس القانونية والإدارية الخاصة بمراقبة التلوث، بالإضافة إلى وضع السياسات المناسبة للتوعية والتثقيف البيئي من خلال نشر الإصدارات التوعوية التثقيفية، وتنفيذ البرامج وإطلاق الحملات المختصة في مجال التوعية والتثقيف البيئي، ودعم مبدأ التنمية المستدامة للحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية، وضمان استغلالها لمصلحة الجيل الجديد من دون إهدار حق أجيال المستقبل، بالإضافة إلى سعيها لتكون المصدر والمرجع الأساسي في إمارة الشارقة للمعلومات البيئية والحياة الفطرية.

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