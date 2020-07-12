المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كمامات

لاتزال الشكوى من وجود كميات كبيرة من الكمامات والقفازات ملقاة على الأرض في محيط المباني السكنية وفي الشوارع، تتكرّر من القراء، وتثير مخاوفهم من إمكانية نقلها العدوى، مطالبين بتغريم مرتكبي هذا السلوك، فضلاً عما تشكله من تلويث للبيئة.

سياج

طالب مستخدمون للطريق المؤدي من الشارقة إلى الفجيرة، بعمل سياج حديدي على جانبي الطريق، حرصاً على سلامة مستخدميه وتفادياً لعبور الحيوانات بشكل مفاجئ، ما قد يتسبب في حوادث مرورية.

تعقيم

اشتكى سكان في عجمان، عدم اهتمام بعض ملاك البنايات السكنية بإلإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بتعقيم هذه البنايات، تفادياً لتفشي فيروس كورونا، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة بحق الملاك.

«إنستغرام»

اشترى قارئ ملابس ومستحضرات تجميل، عبر متجر إلكتروني يعرض منتجاته في «إنستغرام»، لكن تبين أن هذه المنتجات مقلدة.

بيانات

يواجه قراء صعوبة في فهم إعلانات وبيانات صحافية تصدرها بعض الجهات بين فترة وأخرى، بشأن إجراءات متعلقة بجائحة «كورونا»، الأمر الذي يوقعهم في إرباك في كيفية التصرف الصحيح، مطالبين بأن تكون واضحة ولا تدع مجالاً لإثارة التساؤلات بين أفراد الجمهور.

حديقة

طالب مرتادون لحديقة المنتزه للسيدات والأطفال بإمارة الفجيرة، بفتح أبواب الحديقة، ليتمكنوا من ممارسة رياضة المشي والتنزه مع أسرهم، لافتين إلى أن أبواب الحديقة لاتزال مغلقة بعد أكثر من أسبوع على صدور قرار افتتاح الحدائق والشواطئ بالإمارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news