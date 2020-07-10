محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد

المصدر: أبوظبي - وام

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .. أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التنمية الشاملة التي تهدف الى رفعة الوطن والمواطن وتعزيز المكتسبات وتنميتها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

كما استعرض اللقاء الجهود الناجحة التي بذلتها الدولة بمختلف مؤسساتها لمكافحة انتشار " وباء كورونا " والحد من تأثيراته وتداعياته على مختلف المجالات .. مشيدين بجهود خط الدفاع الأمامي وتفانيهم وإخلاصهم الذي عزز من حماية المجتمع والحفاظ على صحة أفراده.

حضر اللقاء .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

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