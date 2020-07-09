طقس غائم جزئيا غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداغائما جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الريـاح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً..

الخليج العربي: خفيف الى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:36 المد الثاني عند 04:13 الجزر الأول عند الساعة 10:36 الجزر الثاني عند الساعة 22:16 بحر عمان: خفيف الى متوسط الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:21المد الثاني عند الساعة 01:04 الجزر الاول عند الساعة 19:50الجزر الثاني عند الساعة 07:10 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 45 31 80 25 دبي 44 33 65 20 الشارقة 45 31 75 20 عجمان 42 33 80 25 أم القيوين 43 32 75 25 رأس الخيمة 42 31 80 20 الفجيرة 38 32 80 50 العين 47 33 60 15 ليوا 49 27 85 10 الرويس 44 29 85 35 السلع 45 32 80 30 دلما 40 31 80 40 طنب الكبرى 41 32 85 45 طنب الصغرى 41 32 80 45 أبو موسى 41 32 80 45