استبدال اسم «المقطع» بـ «ربدان» و«رأس غراب» بـ «العالية»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة البلديات والنقل، ممثلة في بلدية أبوظبي، استبدال اسم منطقة «بين الجسرين - المقطع»، باسم «ربدان»، وهو اسم خيل يمتلك من سلالتها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. كما كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، طيب الله ثراه، يمتلك من السلالة ذاتها ويوليها رعاية خاصة، ويحث على العناية بها، وإكثارها لتمتد إلى الأجيال القادمة.

ومن أشهر سلالة (ربدان) خيل الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، حاكم أبوظبي إبان الفترة الممتدة ما بين (1909 - 1855)، فأصبح لها نسل وسلالة معروفة إلى يومنا، ولاتزال الإمارات تولي هذه السلالة الرعاية والاهتمام.

كما أعلنت الدائرة عن استبدال جزيرة «رأس غراب» في أبوظبي باسم «العالية»، والذي يرمز إلى العلو والمقام الرفيع.

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