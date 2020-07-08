5901 عقد زواج في الإمارات خلال النصف الأول

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت دولة الإمارات تسجيل 5901 عقد زواج خلال النصف الأول من العام الجاري، وبمتوسط 32.6 عقداً يومياً، وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وأظهرت البيانات أن شهر فبراير الماضي شهد أعلى معدل لتسجيل عقود الزواج في الدولة، بنسبة 24.2% من إجمالي العقود، يليه شهرا يناير ومارس بالنسبة نفسها تقريباً، والتي بلغت على التوالي 20.5% و20.4%. وبحسب البيانات، فقد سجل شهر يونيو الماضي أعلى معدل لتسجيل عقود زواج المواطنين بمواطنات، والذي بلغ 600 عقد من أصل 2672 عقداً تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري. يأتي ذلك تزامناً مع الظروف الاستثنائية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) التي فرضت ثقافة جديدة في حفلات الزواج قائمة على بساطة التكاليف واقتصار الحضور على عدد محدود من الأهل والأقارب، التزاماً بالإجراءات والاشتراطات الوقائية من الوباء. وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد فاجأ عشرات الشباب الإماراتيين من العرسان المتزوجين حديثاً ممن قاموا بتنظيم حفلات زواج بتكاليف بسيطة في منازلهم خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، بإرسال بطاقة تهنئة خاصة موقعة من سموه.

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