سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً باعتماد الهيكل التنظيمي العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2020، بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي.

ووفقاً للمرسوم الأميري يُعتمد الهيكل التنظيمي العام لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، على أن يصدر المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة ما يلي:

1. الهيكل التنظيمي التفصيلي للصندوق، والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الصندوق بما يتفق واختصاصاته.

2. استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المُدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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