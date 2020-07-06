عبدالله بن زايد يوجه باستقطاب مزيد من المتطوعين

المصدر: أبوظبي - وام

وجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، باستقطاب مزيد من المتطوعين، مع مراعاة اختلاف جنسياتهم وثقافاتهم، بما يعكس مجتمع دولة الإمارات، موضحاً أن «عمل اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات مرتبط بشكل أساسي بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اجتماع اللجنة عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، أهمية الاستفادة من التجارب والتحديات والدروس التي مرت بها الدولة، بما يساعد الأجيال القادمة على أن تأخذ في اعتبارها ضرورة أن تكون الجاهزية دائماً أكبر، وعلى قدر التحديات المستقبلية، استجابة لتوجيهات قيادة الدولة.

وعرض فريق عمل الحملة مستجدات حملة «الإمارات تتطوع»، منذ إطلاقها مطلع أبريل الماضي.

وتمكنت الحملة من استقطاب 21 ألفاً و847 متطوعاً ومتطوعة من 134 جنسية في دولة الإمارات، منهم 6980 مواطناً، و14 ألفاً و867 مقيماً في الدولة.

وبلغ عدد الفرص التطوعية التي تتيحها الحملة للمتطوعين من مختلف الأعمار والجنسيات 185 فرصة، 150 منها ميدانية، و35 افتراضية.

وحرص سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، بحضور أعضاء اللجنة، على إتاحة الفرصة لمشاركة نخبة من الكوادر الوطنية التي انضمت للحملة، حيث تعرف إلى طبيعة المهام التي يقومون بها ودورهم في الميدان.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد للمتطوعين: «باسمي وجميع أعضاء اللجنة أتقدم لكم بالشكر الجزيل على جهودكم الكبيرة، ووقتكم، ومثابرتكم، ومبادراتكم بالانضمام للحملة، والعمل في هذه الظروف الصعبة».

وأكد سموه: «بقدر فخر أسركم بكم، فإن كل مقيم ومواطن في دولة الإمارات فخور بكم وبكل ما تقدمونه».

185

فرصة تتيحها الحملة للمتطوعين من مختلف الأعمار والجنسيات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news