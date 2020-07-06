3 دقائق لإنجاز المعاملات الحكومية والاتحادية في الفجيرة

المصدر: سمية الحمادي - الفجيرة

كشف مدير دائرة الموارد البشرية في الفجيرة، محمد الزيودي، عن إنجاز المعاملات في الدوائر الحكومية بمدة أقصاها ثلاث دقائق فقط، وذلك بعد عودة موظفي الجهات الحكومية والاتحادية في الإمارة إلى مقار العمل بنسبة 100%، تماشياً مع استراتيجية الدولة، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

وأفاد الزيودي بأن وجوب وجود المتعاملين في مقار الجهات الحكومية والاتحادية في الإمارة سيكون لمعاملات محدودة.

وأكد أن المؤسسات مزودة بممرات تعقيم آلي عند المداخل، كما يتم تطبيق وسائل احترازية لحماية الموظفين والمتعاملين، عبر تجهيز أماكن استقبال تعزل المتعامل عن الموظف، مشيراً إلى أنه يتم التعقيم الفوري بعد خروج المتعاملين فور الانتهاء من معاملاتهم. ونوه بأن جميع الجهات الحكومية والاتحادية بالإمارة عادت للعمل بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وإجراء الفحص الخاص بفيروس «كورونا» المستجد لجميع الموظفين خلال الأسبوع الماضي.

وأكد الزيودي أنه سيتم تفعيل الدوام المرن، وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف، لضمان تقليل التجمعات والاختلاط، ما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بعد المعتمد في الحكومة الاتحادية، وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، التي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية، كما سيستمر العمل الإلكتروني.

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