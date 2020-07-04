دليل العودة التدريجية إلى دور العبادة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أصدرت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي دليلاً يتضمن إجراءات العودة التدريجية لدور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي خلال جائحة فيروس كورونا، يحتوي على حزمة من الإرشادات والإجراءات الاحترازية صممت بما يناسب الأوضاع الحالية.

وقال المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في الدائرة، سلطان المطوع، إن الدليل يتضمن تعليمات مفصلة حول كيفية تنظيم المرافق في دار العبادة، والإجراءات الواجب اتباعها تجاه المصلين والعاملين، من حيث تنظيم الدخول والخروج حسب القدرة الاستيعابية، وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامتهم.

وأكد المطوع استمرار تعليق الأنشطة والخدمات والاجتماعات التي تقدمها دار العبادة، باستثناء الصلوات الرئيسة، وتقليص وقت الصلاة إلى ساعة كحد أقصى.

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