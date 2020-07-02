المصدر: دبي-الامارات اليوم.

باعة

تنتشر في منطقة مصفح الصناعية بأبوظبي، ظاهرة الباعة المتجولين، لعبوات المحارم الورقية، والمطهرات، وقوارير مياه الشرب. وبعضهم يقطع الطريق أمام السيارات من دون اهتمام بمخاطر الدهس، أو التسبب في اصطدام بين السيارات أثناء محاولة تفاديهم من السائقين.

كمامات

استغلت بقالات إلزام الجهات الصحية للأفراد بارتداء كمامات، وعرضتها للبيع بالتجزئة، مع رفع سعر الواحدة منها إلى أربعة دراهم، علماً أن بعض البقالات لا تلتزم بوضع الكمامات في مكان آمن يحافظ على تعقيمها.

استثمار

قال قارئ إنه يرغب في شراء وحدة سكنية بغرض الاستثمار، لكنه دائماً ما يتراجع في آخر لحظة، تخوفاً من رسوم الخدمات التي تعتبر غير محددة، مطالباً بجدول واضح لهذه الخدمات بحسب المنطقة.

قمصان

لاحظ قارئ عودة ظهور الإعلانات في مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لقمصان الفرق العالمية المقلدة، ما يصنف تحت بند الغش التجاري.

مقاهٍ

على الرغم من السماح للمقاهي بالعودة إلى العمل وفق شروط تضمن التباعد الجسدي، تشهد مقاهٍ في عجمان تكدساً خلال إجازة نهاية الأسبوع، بشكل يستدعي تكثيف المراقبة.

تسهيلات

قال متعاملون إن ملاك مبانٍ سكنية لجؤوا خلال الفترة الأخيرة، إلى إتاحة تسهيلات إضافية للمتعاملين، من خلال تأجيل الأقساط من دون رسوم أو تقسيمها إلى دفعات، في حين يرفض آخرون تقديم أية تسهيلات.

sekeek@emaratalyoum.com

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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