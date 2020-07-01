عدد خدمات ترخيص السائقين عبر القنوات الذكية خلال التعقيم الوطني فاق المقدم بالمراكز بـ 3 مرات

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أظهرت الاحصائيات الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي والتي حصلت "الامارات اليوم" على نسخة الكترونية منها من مؤسسة الترخيص في الهيئة، أن عدد المعاملات المنجزة المتعلقة بخدمات ترخيص السائقين، بلغت خلال فترة التعقيم الوطني في شهري ابريل ومايو الماضيين، 59 ألفاً و260 معاملة، وذلك مقارنة ب 18 ألفا و605 معاملة تم إنجازها عبر مراكز الخدمة التابعة للهيئة التي تم تقليص تواجد العملاء فيها تنفيذا للإجراءات الوقائية التي طبقت حرصا على صحة وسلامة المتعاملين من انتشار كوفيد 19.

وتشير البيانات بذلك إلى ان عدد المعاملات المنجزة عبر القنوات الذكية والبديلة خلال الفترة المذكورة يزيد 3 مرات عن تلك المقدمة للعملاء من خلال الحضور الشخصي للمراكز، وذلك في ظل اغلاق مراكز اسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمات التابعة للهيئة، باستثناء مركزين تم الابقاء على تقديم الخدمات من خلالهما وفقا لشروط وقائية مشددة، وذلك لتخليص المعاملات المطلوب إنجازها بالحضور شخصيا.

وأفادت مؤسسة الترخيص في الهيئة الى أن خدماتها تقسم إلى خدمات بحاجة للحضور الشخصي وهي خدمات تقدمها مراكز مزودي الخدمة وعددها 31 خدمة والتي بلغ نسبة إنجازها 51% من مجموع المعاملات المنجزة في تلك الفترة، وكذلك خدمات متاحة عبر القنوات الذكية وعددها 23 خدمة والتي بلغ نسبة إنجازها 49% من مجموع المعاملات. المنجزة خلال الفترة المذكورة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في مارس الماضي عن زيادة معدل المعاملات الإلكترونية في مارس من هذا العام، سواء عبر الموقع الإلكتروني www.rta.ae أو تطبيق دبي درايف DUBAI DRIVE أو تطبيق هيئة الطرق والمواصلات RTA DUBAI.

وأكدت أن عدد معاملات الترخيص الإلكترونية بمختلف أنواعها وصل خلال مارس الى 254 ألفاً و203 معاملة، منها 103 آلاف و236 معاملة لترخيص المركبات، و150 ألفاً و967 معاملة لترخيص السائقين، وذلك مقابل 198 ألفاً و895 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2019، بينها 63 ألفاً و21 معاملة لترخيص المركبات، و135 ألفاً و874 معاملة لترخيص السائقين.

يذكر أن البيانات الإحصائية الصادرة عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أظهرت ان عدد رخص القيادة المسجلة في نظام الهيئة وصل الى 2 مليون و420 ألف رخصة في نهاية العام 2019، فيما بلغ عدد الرخص الصادرة خلال العام 2019 نحو 95 ألف و43 رخصة.

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