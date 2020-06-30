انتهاء فترة تمديد تصاريح تعلم القيادة اليوم ومخالفات للاشتراطات الوقائية في مراكز تعليمها

المصدر: هنادي أبو نعمة –دبي

تنتهي اليوم صلاحية تصاريح تعلم قيادة المركبات في المعاهد المعتمدة في إمارة دبي للتصاريح الصادرة قبل فترة إيقاف خدمات تلك المعاهد التي طبقت خلال فترة التعقيم الوطني، والتي مددتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ليبقى تاريخ التصاريح وتاريخ فتح الملف المروري للمتدربين، ساريين حتى نهاية الشهر الحالي، في وقت أكدت فيه الهيئة لـ "الامارات اليوم" تكثيف حملات الرقابة على مراكز ومعاهد تعليم قيادة المركبات في دبي للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة الوقائية والكشف عن عدد من المخالفات، وذلك في أعقاب السماح لهم باستئناف أعمالهم التدريبية العملية منذ 30 ابريل الماضي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عبد الله يوسف آل علي ل "الإمارات اليوم"، انه تم تسجيل 19 مخالفة بحق تلك المعاهد خلال حملات التفتيش على مراكزها، مشيرا الى تركزها على خرق مراكز تعليم قيادة المركبات لاشتراطات الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها تبعا للقوانين والأنظمة الصادرة بشأن حماية الأفراد والمجتمع من الإصابة بفيروس كوفيد19.

وأشار آل علي إلى تحرير 9 مخالفات بسبب عدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، و6 مخالفات لعدم الالتزام بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، فيما تم تحرير 4 مخالفات لعدم الالتزام بوضع الحاجز البلاستيكي بين مقدمي الخدمات والمتعاملين.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد أعلنت عن تعليق أنشطة معاهد التدريب على القيادة في دبي في 22 مارس الماضي في إطار تنفيذ برنامج التعقيم الوطني في الإمارة، لتسمح لها مجددا باستئناف العمل في 30 ابريل بشرط التزامها بتطبيق المعايير الهادفة الى تحقيق أعلى مستويات الصحة والسلامة، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت طائلة المسؤولية والاغلاق الفوري في حال عدم الالتزام بتلك الاشتراطات.

وأكد آل على ان المعايير التي حددتها الهيئة تغطي نشاط تلك المعاهد بكل مراحله وتشمل اشتراطات تتعلق بالمرافق التدريبية ومقار العمل وكذلك التعامل مع العملاء والزوار بالإضافة الى شروط تتعلق بالموظفين والمدربين العاملين في المعهد، لافتا الى تشكيل فريق الطوارئ بإدارة رقابة أنشطة الترخيص للتأكد من التزامهم بالإجراءات الاحترازية من قبل مزودي الخدمات وعملائهم.

وتضمنت الشروط التي أقرتها الهيئة المتعلقة بمرافق التدريب تحديد أبواب للدخول وأبواب للخروج، حيث يمنع استخدام باب واحد للدخول والخروج، على أن يتم إدخال المتعاملين وفق المواعيد المحددة مسبقاً، كما نصت على إلزام فريق النظافة بضرورة إجراء التعقيم اللازم وتنظيف الكراسي والمقابض الخاصة بالمكاتب، ومرافق التدريب، بشكل دوري ومستمر، وكذلك الالتزام بتعقيم وتنظيف مركبات الفحص والتدريب بعد كل استخدام داخل المركبة وخارجها.

أما بالنسبة للاشتراطات اثناء عملية التدريب فقد تضمنت تقليص عدد الطلاب في الفحص التجريبي إلى طالب واحد في المركبة لكل موعد، والتشجيع على حضور المحاضرات النظرية إلكترونياً، وعدم السماح بالتجمعات في أي من مواقع المعهد، وكذلك توفير الكمامات والمواد المعقمة من قبل معاهد تعليم القيادة لكل من المتعاملين، والفاحصين، وفي منطقة الفحص ومركبات الفحص وفي غرفة المحاضرات النظرية، بالإضافة الى الالتزام بعدم نزع الكمامات إطلاقاً، والحرص على ارتدائها في كل أوقات العمل وأثناء التدريب والفحص.

يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي علقت إجراء انتهاء صلاحية ملفات واستمارات تعلم القيادة خلال فترة إيقاف الخدمات وأكدت للعملاء عدم احتساب وقت التوقف من ضمن فترة غرامات التأخير، وذلك ضمن الجهود المبذولة لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في الدولة لمكافحة كوفيد19.

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