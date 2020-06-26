2275 جلسة قضائية بمحاكم رأس الخيمة «عن بُعد»

المصدر: مصباح أمين ■رأس الخيمة

عقدت محاكم رأس الخيمة 2275 جلسة قضائية «عن بُعد»، عبر تقنية الاتصال المرئي المباشر (الفيديو كونفرنس)، لدرجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية منذ نهاية مارس الماضي.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الجلسات القضائية التي عقدت «عن بعد» شملت 1662 جلسة في المحكمة الابتدائية، و529 في الاستئناف، و84 في التمييز.

وأوضح أن المحاكم وبناءً على خططها الاستراتيجية في التحول الرقمي والتقاضي «عن بُعد»، التي طبقتها قبل عامين، وفرت تقنيات الاتصال المرئي في درجات التقاضي، أسهمت في تقديم جميع خدماتها القضائية خلال أزمة «كورونا»، حيث عقدت جلسات المحاكمة «عن بعد»، بهدف الحفاظ على سلامة وصحة القضاة والمحامين والموظفين والمتعاملين.

وأضاف أنه لم يتم إيقاف العمل بأيٍ من خدمات المحاكم، بما في ذلك الجلسات القضائية وجلسات إدارة الدعوى، واستمرت في عقد جلساتها عبر الاتصال المرئي المباشر طوال فترة التعقيم الوطني، إذ إن خطط المحاكم في التحول الرقمي والتقاضي «عن بُعد» ستستمر مستقبلاً.

وأشار الخاطري إلى أن التقاضي «عن بعد» يتمثل في حضور أطراف الدعوى جلسات المحاكمة الإلكترونية من خلال إرسال رقم الجلسة أو الرابط برسالة نصية على الهاتف المتحرك، ومن ثم استخدام أو تحميل برنامج «ويبكس»، لحضور الجلسة، والدخول إلى الجلسة الإلكترونية بكود محدد، على أن يتم التأكد من وجود المستندات وإحضار الهوية أو جواز السفر للأطراف الجدد، ووفرت المحاكم خدمات إلكترونية لتبادل المستندات، والاطلاع على ملف القضية الإلكتروني.

ولفت إلى أن دائرة المحاكم تطبق أحدث التكنولوجيا والوسائل التقنية في عقد جلساتها القضائية الإلكترونية، ومن خلال تطبيق مبدأ «علانية الجلسات» وفرت المحاكم إمكانية الدخول إلى قاعة الجلسات القضائية الإلكترونية المفتوحة لمن يشاء من الجمهور لحضور المحاكمة، من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي، حسب كل دائرة قضائية، والمتوافرة عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الرقمية الأخرى.

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