نزلاء المؤسسة العقابية في رأس الخيمة يؤدون إختبارات الثانوية العامة

المصدر: الإمارات اليوم - رأس الخيمة

أدى عدد من نزلاء المؤسسة العقابية والاصلاحية برأس الخيمة إختبارات الثانوية العامة عن بعد، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث ابدى النزلاء إهتماما باستكمال مراحلهم التعليمية باعتبار التعليم أساسياً للعملية الاصلاحية في المؤسسات.

وذكر العميد يعقوب يوسف أبوليلة، مدير المؤسسة العقابية والإصلاحية، إن الامتحانات لهذا العام تأتي في ظروف استثنائية في ظل جائحة (كوفيد 19)، مبيناً أن إدارة المؤسسة قامت بتوفير الأجواء الملائمة لأداء هذه الاختبارات، بصورة تُمكن النزلاء من اجتياز الامتحانات النهائية.

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