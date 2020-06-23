"الوطني": حكمة قرار القيادة جعلت الإمارات الأولى عالمياً في نسبة التمثيل البرلماني للمرأة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

رفع المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات التبريكات والتهنئة إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بمناسبة ما حققته الدولة من المراكز الأولى والمتقدمة، كما جاء في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

وقال رئيس المجلس، صقر غباش، صباح الثلاثاء، في كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس الـ12 من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17: "نهنئ أنفسنا جميعاً بحصول الدولة على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نسبة تمثيل المرأة في البرلمان، ولعل هذه المرتبة الأولى عالمياً تؤكد على حكمة قرار القيادة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، وثقة القيادة والحكومة في دور المرأة في التنمية الوطنية، وتهيئة كل ما يلزم لبيئة وطنية مواتية لتبدع فيها المرأة، وليكون بذلها وعطاؤها ركناً أساسياً في بناء المستقبل، ولله الحمد فقد أثبتت المرأة الإماراتية ذلك تماماً في دور الانعقاد الأول لهذا الفصل التشريعي".

وأِشاد غباش بدور أم الامارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي كان ومازال لجهودها المباركة أبلغ الأثر في ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات ومكاسب أهلتها للحصول على هذه المراكز المتقدمة دولياً.

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